Un timelapse magnifique d'une journée martienne ? On contemple au calme avec le rover Curiosity

Le rendu n'est pas uniquement contemplatif. Il permet entre autres de se rendre compte des conditions dans lesquelles évolue Curiosity ces derniers temps. Il entre en effet depuis pratiquement un an dans la longue vallée de Gediz, entre de hautes et abruptes petites montagnes.

Le tout avec un dénivelé qui transparaît peu sur les photos, mais qui atteint et dépasse régulièrement 20 % de pente positive, et avec des rochers peu engageants ! Un défi de taille, alors que le terrain est de plus en plus difficile à franchir et que la puissance disponible commence à baisser au niveau du générateur électrique radioactif de Curiosity. Qu'importe, il démarre 2024 dans les meilleures conditions pour nous faire encore rêver !