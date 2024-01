Windows 11 : rendez-vous en février pour faire le plein de nouvelles fonctions

La première fonctionnalité attendue dans cette mise à jour concerne les écrans tactiles (et plus spécifiquement Windows Ink). Si vous utilisez Windows 11 sur tablette, vous pourrez dorénavant écrire partout avec votre stylet. En résumé, il vous sera enfin possible de convertir l'écriture manuscrite en texte depuis n'importe quel champ d'édition.

Autre nouveauté (et pas des moindres), Microsoft vous permettra de désinstaller certaines applications installées par défaut, dont Cortana, Appareil photo, Photos et Microsoft Edge. Eh oui, le navigateur de Microsoft pourra enfin être retiré de votre PC, à condition de résider dans l'Espace économique européen (EEE). La société américaine est effectivement dans l'obligation de se conformer à la nouvelle règlementation (DMA).