Le Galaxy A55 pourrait avoir droit à un processeur graphique signé AMD

Ne vous imaginez pas une carte graphique Radeon RX 7900 XTX miniaturisée dans le prochain smartphone de Samsung, d'autant plus qu'il ne s'agit pas là de la gamme la plus premium de la marque. Néanmoins, le fait est que AMD et Samsung ont un partenariat ayant déjà amené à la production de processeurs mobiles équipés d'une partie graphique Xclipse, comme le GPU Xclipse 920 du Exynos 2200 ou, plus récemment, le Xclipse 940 du Exynos 2400.

S'il n'est pas particulièrement incohérent de voir un tel GPU dans un smartphone haut de gamme, c'est sa très probable intégration dans un téléphone plus humble qui nous interpelle ici. Selon un benchmark récemment publié sur le site Geekbench et un certain nombre de fuites, il est fort probable que le futur Galaxy A55 (qui, soit dit en passant, devrait être livré avec Android 14) embarque le SoC Exynos 1480, encore non officialisé. Celui-ci embarquerait donc une partie GPU Xclipse 530 signée AMD ; une première dans le milieu de gamme.

Le nom du GPU parle de lui-même : il ne faudra pas s'attendre à un résultat aussi impressionnant que dans les Galaxy S, les Xclipse 9 leur étant apparemment réservés. La gamme Xclipse 5 sera sans nul doute dédiée aux smartphones de gamme Galaxy A5X.