ReelShort : vidéos dramatiques, format court et pubs, quelle est cette appli de streaming qui détrône Shein et TikTok sur l'App Store aux USA ?

En France, ReelShort débarque à peine. Mais lancée en 2022 outre-Atlantique, l'application est progressivement en train de faire le tour du monde. Propriété d'une chinoise, Joey Jia, qui possède des bureaux à Shenzhen en Chine et en Californie, elle vise les mobinautes, plus particulièrement les jeunes et les femmes, qui ont entre 18 et 45 ans. À l'intérieur, on retrouve des films découpés en reels (comme sur les réseaux sociaux que vous connaissez, oui), au format vertical 9:16 et pour lesquels vous allez rapidement devoir dépenser beaucoup d'argent, si vous voulez les découvrir jusqu'au bout.