On en sait enfin plus sur la future sportive à l'hydrogène de chez Hyundai !

Il y a presque deux ans et demi, Hyundai annonçait la préparation de deux concepts de sportives/supercars : la RN22e et la N Vision 74. Cette dernière sera enfin bientôt mise en production dans les usines du fabricant et s'annonce comme un petit bijou comme sait si bien les concevoir Hyundai. Une voiture située sur un tout autre segment que celui de la IONIQ 5 N, dont les performances n'ont déjà clairement pas à rougir.