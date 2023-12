Pour préserver les œuvres d'art détruites ou volées pendant le conflit avec la Russie, l'Ukraine crée un musée en ligne

En plus des conséquences dévastatrices du conflit russo-ukrainien (pertes humaines dramatiques, déplacements de populations, dommages matériels ou même risques inhérents à la cybersécurité), il ne faut pas oublier qu'une guerre d'usure comme celle-ci détruit tout. Le patrimoine culturel est également menacé, et le sauvegarder est également un acte héroïque. L'initiative Museum of Stolen Art vise à rassembler et à exposer dans un espace virtuel les œuvres volées ou détruites pendant les combats.