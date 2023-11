Ce malware russe s'échappe du champ de bataille ukrainien pour se répandre dans le monde

LitterDrifter était à la base développé pour se propager seulement en Ukraine, mais ce n'est plus le cas. On l'a détecté dans plusieurs autres pays dont l'Allemagne, les Etas-Unis, le Vietnam, la Pologne et le Chili. Une mauvaise nouvelle, qui montre que Gamaredon a complètement perdu la main sur la propagation de son malaware et qu'il cible désormais des victimes non désirées.