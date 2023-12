Volkswagen dévoile l'intérieur de sa future petite voiture électrique et réserve une surprise

En dépit d'un restylage convaincant, les retours de qualité perçue en ce qui concerne l'ID.3 de la première génération ont clairement fait du tort à la marque. Non seulement la qualité de finition était particulièrement décevante, mais en plus le système d'info-divertissement souffrait de nombreux défauts, à commencer par des bugs au niveau de l'interface et une ergonomie mal pensée. Pire, les commandes de chauffage sont difficilement accessibles et le maniement des touches à retour haptiques est une tannée à utiliser en roulant.

Mais ça, c'était avant la présentation de l'intérieur de la future ID.2. Le chef du design chez Volkswagen, Andreas Mindt a en effet déclaré à nos confrères du magazine anglais Auto Express : « Nous

voulions vraiment augmenter la valeur perçue tout en éliminant les

plastiques durs et en améliorant la qualité, tout en réduisant le

prix ».

Ainsi, l'ergonomie de la planche de bord est totalement revue. L'accoudoir central accueille une molette qui permet de naviguer dans des modes écrans au sein de l'interface. Celle-ci est matérialisée par un écran de 13 pouces dont le graphisme se veut plus moderne et dont l'agencement des fonctions semble être plus ergonomique.