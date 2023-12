Les Youtubeurs de la chaîne Vilebrequin, fous d'automobile, punis pour avoir utilisé des armes à feu dans une vidéo

Connus pour leur amour inconditionnel des voitures et désormais à la tête de la célèbre émission Top Gear France, les Youtubeurs Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, aka Vilebrequin, ont été condamnés lundi 18 décembre par la justice après avoir fait usage de pistolets et fusils dans l'une de leurs vidéos. Celle visée, mise en ligne le 22 décembre 2022, a été vue plus de trois millions de fois sur YouTube. Les deux compères ont d'ailleurs brillé par leur absence au tribunal.