MCU en crise : Marvel se sépare de Jonathan Majors (Kang), reconnu coupable de violence domestique

Dans le MCU, son multirôles de Kang le Conquérant (il incarne plusieurs versions du personnage dans le multivers) a tout d'abord été introduit dans la première saison de Loki dans la peau de He Who Remains. Il incarnera ensuite Kang dans le film Ant-Man and the Wasp : Quantumania, avant de réapparaitre dans la saison 2 de Loki. Marvel ayant senti le vent tourner à la fin de celle-ci, le sujet de Kang peut être plus ou moins considéré comme réglé, laissant la porte ouverte à un avenir du MCU sans Kang.