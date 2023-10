Vous attendiez le reboot de Daredevil sur Disney+ ? Mauvaise nouvelle...

La seconde raison semble plus large et concerner les séries Marvel dans leur ensemble. S'il est encore trop tôt pour juger la saison 2 de Loki, il est assez clair que les récentes Secret Invasion et She-Hulk ont été des échecs critiques retentissants. L'une des possibles raisons derrière cela est la manière dont Disney conçoit ses séries Marvel : sans épisode pilote, sans réel showrunner, et à grand renfort de reshoots et de postproduction. Cela devrait donc changer, le studio devrait davantage se reposer sur des showrunners et des exécutifs consacrés aux séries Marvel, et non plus divisés entre grand et petit écran.