Vous pensiez avoir déjà tout vu sur Strava ? C’était sans compter sur la détermination de Frédéric et sa fille Mathilde !

Strava est l'une des applications sportives les plus populaires, presque incontournable pour les sportifs dotés d'un esprit un peu geek. Amateurs ou professionnels, il est possible d'y trouver un intérêt pour un grand nombre de sports. Pendant l'été 2023, ce père et sa jeune fille ont réussi à parcourir 2 160 km en tandem, tout en dessinant un superbe cœur sur la carte française grâce au système de géolocalisation de l'application. Un défi mis au service d'une noble cause.