Marre des SUV ? Venez découvrir ce concept de 2CV électrique !

Bien évidemment, pas de moteur thermique sous le capot de cette ë2CV, mais bien de l'électrique. On pourrait l'imaginer ainsi partager le même groupe motopropulseur que la Citroën ëC3, c'est-à-dire un moteur thermique de 113 ch secondée d'une batterie LFP de 44 kWh. Une configuration typiquement orientée pour un usage urbain, qui suffit à la ëC3 à parcourir 320 km en cycle mixte. Si on imagine que la ë2CV est plus légère et plus aérodynamique au vu de sa silhouette, on pourrait tabler sur le fait qu'elle serait capable de plus.