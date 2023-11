Vous rêvez d'une Tesla sans permis ? Ils l'ont fait !

Automobile Propre a donc choisi le nom « Model K » pour cette voiture imaginaire, comme un hommage aux Kei cars japonaises. Pour imaginer son design, c'est l'IA DALL-E qui a été sollicitée. Comme toute voiture sans permis, la Model K est très compacte et affiche des dimensions réduites : 2,50 m de long, 1,50 m de large et 1,60 m de haut. Pour autant, le résultat surprend plutôt positivement et on reconnaît aisément le design particulier de la marque, avec peut-être des traits un peu plus futuristes.