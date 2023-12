Good Omens : Prime Video a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les fans de la série

Neil Gaiman, désormais seul showrunner à bord depuis le départ de Douglas Mackinnon, déclare : « Je suis tellement heureux de pouvoir enfin terminer l'histoire que Terry et moi avons complotée en 1989 et en 2006. Terry était déterminé à ce que si nous faisions Good Omens pour la télévision, nous pourrions mener l'histoire jusqu'au bout. ». Il ajoute : « La première saison visait à éviter l'Armageddon, les prophéties dangereuses et la fin du monde. La saison deux a été tendre et douce, même si elle s'est peut-être terminée moins joyeusement qu'un certain ange et démon auraient pu l'espérer. Dans la troisième saison, nous aborderons de nouveau la fin du monde. Les plans pour l'Armageddon tournent mal. Seuls Crowley et Aziraphale travaillant ensemble peuvent espérer y remédier. Et ils ne parlent pas ».