American Gods : la série ne reviendra pas pour une saison 4

C'était prévisible, mais l'annonce fait tout de même mal, notamment après le cliffhanger proposé par le dernier épisode diffusé il y a quelques jours : American Gods n'ira pas au-delà de sa saison 3. Starz a en effet décidé d'arrêter les frais pour sa série fondée sur le roman de Neil Gaiman.

Il n'est en effet pas très surprenant de voir le show s'arrêter abruptement. Entre sa production extrêmement compliquée (sans même parler de la pandémie, il y a eu de nombreux départs et changements devant et derrière la caméra au fil des années), ses retours critiques mitigés (notamment en S02 et S03) ou encore ses coûts que l'on imagine élevés (le casting et l'aspect visuel sont spécialement soignés), la série peut déjà s'estimer assez chanceuse d'être allée aussi loin.