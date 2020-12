His Dark Materials reviendra pour une ultime saison 3 sur HBO et BBC

Peut-être pas aussi célèbre que Harry Potter et d'autres, la saga littéraire His Dark Materials (À la Croisée des Mondes en VF) de Philip Pullman demeure une trilogie pour enfants et jeunes adultes culte pour beaucoup de personnes. Aussi, quand HBO et BBC ont décidé de s'associer pour en proposer une adaptation en série ayant le potentiel de faire oublier la précédente tentative ratée en film, il y avait de quoi être curieux.

Nul doute qu'après 15 épisodes (8 épisodes en saison 1 et 7 en saison 2) le résultat est là, grâce notamment à un excellent casting, des effets spéciaux solides et un respect du matériau original indéniable. Les fans pourront donc se réjouir aujourd'hui de l'annonce suivante : le show reviendra pour une saison 3 (fin 2021, on l'imagine), qui sera également la dernière. De quoi adapter sereinement le contenu du troisième tome, Le Miroir d'Ambre.

Pour mémoire, en France, c'est OCS qui propose His Dark Materials.