Pour Jodie Whittaker et Chris Chibnall, Doctor Who, c'est bientôt terminé

Chris Chibnall (également créateur de la solide Broadchurch), dont le style assez différent de celui de Moffat aura peiné à convaincre les fans, déclare notamment : « Jodie et moi avons fait un pacte "3 saisons et terminé" ensemble au début de cette expérience hors du commun. Donc maintenant notre service est terminé et nous rendons les clés du Tardis. Le magnifique Docteur de Jodie a dépassé toutes nos attentes les plus grandes ».