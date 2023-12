La "taxe Spotify" sur les plateformes de streaming musical va arriver dès 2024

Le gouvernement est très clair sur le sujet : après quelques mois de retard, la taxe sur le streaming musical sera introduite en 2024. Si l'on n'en connaît pas encore les modalités exactes, le ministère de la Culture se veut rassurant : il s'agira d'un « très faible taux de prélèvement sur le chiffre d’affaires des plates-formes », a-t-il indiqué à l'AFP. En effet, la contribution s'élèverait aux alentours de 1,75 % du chiffre d'affaires des sociétés de streaming en France sur les abonnements payants, et peut-être même sur leurs recettes publicitaires.

Cette contribution est destinée à financer le Centre national de la musique (CNM), créé au début des années 2020 pour soutenir la filière musicale française. Son modèle économique est calqué sur celui du CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), mais ses ressources proviennent exclusivement de la billetterie des concerts pour le moment. Contrairement à son grand frère, qui bénéficie non seulement de taxes sur les billets de cinéma, mais aussi de financements provenant de l'ensemble de la chaîne de distribution (télévision, vente physique, VOD et SVOD).