Le nouveau Citroën ë-Berlingo se dévoile : photos, caractéristiques et autonomie, tout ce qu'il faut savoir

Avant de parler d'autonomie, papotons connectivité et aides à la conduite. L'ë-Berlingo accueille, sur sa nouvelle planche et comme vous l'avez vu un peu plus haut, deux niveaux d'écran tactile de 10 pouces, et les systèmes multimédias My Citroën Play (radio, gestion de téléphone, fonctions de la voiture) et My Citroën Drive Plus (navigation 3D connectée, reconnaissance vocale naturelle).