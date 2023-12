Arrêtez tout : l'écran bleu de la mort de Windows arrive sur Linux !

C'est en fouillant dans les notes de version de systemd 255 que le site Phoronix a repéré l'arrivée du fameux BSoD. Ce nouveau composant, baptisé systemd-bsod, permettra à Linux d'afficher des messages d'erreurs en plein écran et, surtout, sur un fond bleu, comme son nom l'indique. Notez toutefois qu'il ne devrait pas apparaître au moindre problème, puisqu'il ne concernera que les erreurs qui atteignent le niveau LOG_EMERG. Autrement dit, lorsque le système devient inutilisable.

Comme pour Windows, il devrait fournir suffisamment d'informations pour aider à localiser la source du problème rencontré. Il affichera également un code QR pour faciliter la recherche d'informations depuis un smartphone, une idée arrivée avec Windows 10 en 2016. Enfin, bien que stable, le BSoD de Linux est encore au stade expérimental, et pourrait faire l'objet de nombreuses modifications et améliorations dans les semaines et mois à venir.