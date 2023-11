Mixité dans la tech : pour attirer le chaland, il invente des intervenantes pour ses conférences… qui se "décommandent" à la dernière minute

Heureusement que le ridicule ne tue pas. À trop vouloir jouer le jeu de l'inclusion, certains vont trop loin et finissent même par faire l'inverse. Un très bel exemple que celui de Sizovs, qui semblait plus concerné par le succès de sa conférence que par la faible proportion de femmes (22 % en UE selon l'étude de McKinsey More Women in Tech) dans le secteur de la technologie.