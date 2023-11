The Boys : Amazon développe (déjà) un autre spinoff pour sa série phare

Tout d'abord, Amazon MGM Studios et Sony Pictures seraient de retour à la production, de même que le créateur de la série mère, Eric Kripke. Il serait accompagné de Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver de Point Grey Pictures, mais aussi de Neal H. Moritz et Pavun Shetty de Original Film. Tous ou presque ont produit Gen V. De plus, un certain Diego Luna (l'excellente série Star Wars Andor) et Gael Garcia Bernal (acteur dans Werewolf by Night chez Marvel) rejoindraient la fête. Ils pourraient également se retrouver devant la caméra.