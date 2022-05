The Boys, saison 3 : en juin, ça va cogner sur Prime Video

C'est le 3 juin prochain que Prime Video commencera la diffusion hebdomadaire de la saison 3 de The Boys. Après la mise en bouche qu'était la courte série d'animation Les Diaboliques, le service de SVoD est donc prêt pour le plat principal et en dévoile le trailer. Toujours riche en action et en explosions souvent sanglantes, la vidéo vient également introduire le nouveau personnage principal de cette nouvelle salve d'épisodes : Soldier Boy.

Tout comme Captain America chez Marvel, il s'agit du premier super-héros créé scientifiquement durant la Seconde Guerre mondiale, ici incarné par Jensen Ackles (Supernatural). Bien entendu, Butcher, qui a visiblement décidé d'égaliser le terrain de jeu avec Homelander (toujours plus… lui-même), mais aussi Hughie (devenu le supérieur de Butcher…) et le reste des Seven et des Boys seront toujours là. Ah, et il serait question d'une étrange arme anti-super…