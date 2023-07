The Boys : en attendant le retour de la série, son spin-off Gen V se montre dans un trailer sanglant

Les adultes de The Boys dotés de capacités spéciales ne sont déjà pas les plus raisonnables quand il s'agit de les utiliser, nous vous laissons donc imaginer de quoi de jeunes adultes pleins d'hormones sont capables… Notamment dans un contexte de compétition exacerbée et où nos héros savent d'où viennent leurs pouvoirs. En effet, l'intrigue se déroule en parallèle de la saison 3 de The Boys.