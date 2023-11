La justice s’occupe enfin des deux hackers à l'origine de 117 000 faux pass sanitaires pour les antivaxs

Instauré le 31 mai 2021, le dispositif du pass sanitaire a été arrêté le 1ᵉʳ août 2022. Entre-temps, de nombreux faussaires ont profité de la peur des piqûres ou du rejet d'une partie de la population pour générer et vendre de faux pass sanitaires. Un moyen pour les acheteurs de se soustraire aux mesures mises en place, et pour les faussaires de profiter de la situation. Malheureusement pour les faussaires et les pirates, une partie d'entre eux a été retrouvée et sont désormais jugés.