Conflit israélo-palestinien : la guerre de l'information se propage sur Minecraft et Roblox

Georges Friedman écrivait dans son ouvrage

The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century, édité en 2009 :

« Les conflits locaux du XXIème siècle auront des implications mondiales, car la mondialisation a tissé un réseau dense de liens politiques, économiques et sécuritaires entre les nations ». En revanche, il n'imaginait certainement pas les proportions que son propos visionnaire pourrait prendre. On sait à quel point les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle prépondérant dans le récit de

guerre, mais pour ce qui est du jeu vidéo, la certitude est moindre. Pourtant, dans le cadre du conflit entre le Hamas et Israël, les jeux Minecraft et Roblox (déjà dans le collimateur de la justice en raison de pratiques plus que douteuses de son éditeur) deviennent de nouveaux vecteurs de propagande et d'influence.