Intelligence artificielle : Google a formé Bard pour regarder des vidéos YouTube à votre place

The Verge a essayé la fonctionnalité et assure qu'elle marche très bien. Pour son test, la publication a demandé à Bard des informations sur une recette de cocktail à partir d'une vidéo YouTube, et le chatbot ne s'est trompé ni sur les ingrédients ni sur les mesures. Le média s'interroge par contre sur la baisse d'audience, et donc de revenus, que peut engendrer Bard sur certains types de contenus, dont le visionnage pourrait devenir caduc.

Pour disposer de cette option, il faut activer l'extension YouTube de Bard, qui n'est pour l'instant accessible qu'en anglais et en bêta. Selon nos constatations, le déploiement n'a pas été opéré chez tous les utilisateurs.