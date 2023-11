Juste avant les soldes Steam, GOG lance ses offres Black Friday

Pour une durée d'un peu plus une semaine, à l'instar de Steam dans une poignée d'heures, GOG propose de solides réductions (« plus de 6 000 ») sur sa boutique de jeux vidéo dématérialisés. Ces promotions lancées dans le cadre du Black Friday sont donc l'occasion idéale de faire de bonnes affaires tout en évitant les DRM imposés par son concurrent. Voici notre sélection maison des meilleures offres à saisir par les joueuses et les joueurs PC.