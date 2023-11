Ukraine : le patron de la cybersécurité du gouvernement limogé pour détournement de fonds

L'homme n'était pas seul, et travaillait avec un groupe criminel pour mettre en place cette opération, pour ensuite transférer les sommes volées à l'étranger. Une fois blanchi, le butin était partagé entre les différents membres du groupe. Iouri Chtchygol se défend de son côté de toute malversation. « Tous les achats ont été réalisés dans le respect de la législation en vigueur » a-t-il ainsi affirmé dans une déclaration.

Au total, six personnes, dont Iouri Chtchygol et son adjoint, sont mises en accusation. Elles risquent une peine de prison pouvant aller jusqu'à six ans. Le président Zelensky et son gouvernement ont entamé depuis quelques mois une nouvelle campagne de lutte contre la corruption, qui s'est notamment matérialisée par la mise à la porte de grands responsables, comme l'ancien ministre de la Défense Oleksiï Reznikov.