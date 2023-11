Amazon : le service de cloud gaming Luna débarque en France, un avantage de plus pour les abonnés Prime !

La plateforme propose enfin un abonnement exclusif Jackbox Games à 4,99 euros par mois. Celui-ci propose des party games comme Quiplash, Trivia Murder Party et Drawful.

Vous pouvez jouer à Luna via votre manette Xbox ou PlayStation, mais un contrôleur Luna optimisé pour le service est aussi disponible. Il coûte 69,99 euros, rappelle le design des manettes Xbox, et permet de passer en toute transparence d'un écran compatible à l'autre, sans appairage ni configuration supplémentaire. De plus, la manette Luna se connecte aux serveurs cloud du service par Wi-Fi pour réduire la latence en jeu.

Amazon Luna est jouable sur PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, smartphones et tablettes Android, Fire TV et certains modèles de Smart TV Samsung et LG.