Amazon intègre Luna à ses Fire TV... pour vous mettre le cloud gaming littéralement entre les mains

Malgré un succès assez contrasté dans ce domaine, Amazon ne compte sûrement pas abandonner son envie de développer son offre gaming. Si Lost Ark et New World s'en sont plutôt bien sortis à leur lancement, d'autres projets très ambitieux ont été annulés. Le mastodonte de l'e-commerce a également mis en place son propre service de cloud gaming nommé Luna. Et c'est justement cette plateforme qui arrive sur de nouveaux appareils.