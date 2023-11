The Walking Dead, HPI, Déter… La production de séries en France paralysée par une grève des techniciens

Ce sont 47 séries qui subissent les effets de la grève actuelle. Parmi elles, on peut mentionner HPI, diffusée sur TF1, Déter, diffusée sur france.tv, ou encore un spin-off de The Walking Dead, actuellement filmé entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Tous leurs tournages sont suspendus pour au moins deux jours.

La principale raison de ce mouvement est liée à la rémunération des techniciens de l'audiovisuel. Les négociations en vue d'une revalorisation salariale traînent, en effet, depuis… 2007. Un long labeur, qui force les concernés à faire front.

« Face au refus des quatre syndicats de producteurs » de négocier, les principaux syndicats de techniciens ont lancé un appel à la grève « en vue d’obtenir la revalorisation des grilles de salaires minima garantis à hauteur de 20 % ». Le mouvement fait écho à celui des acteurs et des scénaristes à Hollywood, qui a paralysé le secteur pendant près de cinq mois.