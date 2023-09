The Walking Dead : quelles séries sont déjà renouvelées ? On fait le point

Terminée fin 2022 à l'issue de sa onzième saison, The Walking Dead a, depuis son lancement en 2010, généré pas moins de six séries dérivées. Si World Beyond (2 saisons) et la mini-sérieTales of the Walking Dead se sont conclues, il n'en est rien des autres. La principale, Fear the Walking Dead, devrait boucler son intrigue au moment de la diffusion de la seconde moitié de sa huitième et dernière saison cet automne. Mais la relève est déjà assurée.