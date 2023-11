Votre iPhone refuse de se mettre à jour ? C’est peut-être de la faute de sa batterie.

Si iFixit enquête toujours sur le bug en question (si vous êtes concernés, vous pouvez témoigner sur la page dédiée pour aider à tirer cela au clair), l’entreprise rappelle que ce n’est pas la première fois qu’un bug malencontreux bloque certaines fonctionnalités sur iOS. En 2016, une certaine « Erreur 53 » briquait des iPhone 6 et 6 Plus équipés de boutons Home non officiels. Même chose en 2017 et en 2018 avec des écrans tiers installés sur des iPhone 6s et des iPhone 8.