Omegle : le "clone" de Chatroulette ferme ses portes après 14 ans de mises en relation controversées

Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, le web était bousculé par l'arrivée d'un nouveau phénomène : Chatroulette. Très simpliste, le site web permettait de mettre en relation deux internautes au hasard, pour échanger de manière textuelle et en vidéo. Le bouton « Next » permettait de faire défiler les correspondants. Le principe d'échange vidéo a rapidement connu un succès phénoménal, et a vite été repris par d'autres plateformes, comme Bazoocam ou encore Omegle.