Discrimination à l'embauche : Apple raque, SpaceX dans le déni...

Il n'est pas rare d'entendre parler d'accusations de discrimination contre les grandes entreprises mondiales. Cette semaine, ce sont deux mastodontes qui doivent y répondre, à savoir Apple, et le groupe astronautique et de vol spatial Space X. Mais si les deux firmes américaines sont mises en cause, elles n'ont clairement pas voulu apporter la même réponse quand on voit leurs réactions.