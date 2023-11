S.O.S. Fantômes : La Menace de Glace : la suite de la suite dévoile une bande-annonce qui fait froid dans le dos

Dans Ghostbusters: Frozen Empire, la famille Spengler est de retour où tout a commencé : la caserne de New York. En effet, nos chasseurs de fantômes « débutants » vont devoir faire équipe avec les Ghosbusters originaux et utiliser leur labo de recherche top secret pour battre des fantômes d'un autre niveau. Mais lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique et glaciale, les Ghostbusters de toutes les générations vont devoir unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde.