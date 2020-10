Freaks : dessine-moi un mutant

Chloé a 7 ans. La petite fille semble s'ennuyer dans sa maison et regarde par la fenêtre le camion de glaces qui stationne sur le trottoir d'en face. Elle est pourtant vite reprise par son père, Henry avec qui elle vit seule, qui calfeutre immédiatement la pièce et rappelle son enfant à l'ordre sur le danger qui rode à l'extérieur et qui a tué sa mère il y a plusieurs années.

La petite va ensuite répéter avec son paternel les indications qu'elle devra donner plus tard sur sa nouvelle identité, sa famille fictive et une vie qui semble loin d'être la sienne. Et pour cause ! Chloé serait différente des autres enfants.

On ne sait pas très bien en quoi pour le moment mais déjà on ressent un malaise. La maison est délabrée, les murs cradingues sont baignés dans une lumière jaunâtre oppressante. C'est un environnement tout sauf adapté à une enfant qui rêve de princesses et de licornes. La relation entre père et fille est tout aussi dérangeante, parfois brutale face à un danger qui semble irréel.