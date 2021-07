Ghostbusters Afterlife : le nouveau trailer du film est là (mais sans la musique)

Fermement attendu par de nombreux fans (et nostalgiques des films des années 80), le nouveau trailer de Ghostbusters Afterlife (ou SOS Fantômes : L'Héritage chez nous) est enfin disponible. Un trailer qui permet de découvrir certains éléments et personnages de ce nouveau film et qui permettra notamment de suivre les aventures de Callie et de ses enfants Phoebe et Trevor.