Le reboot animé des Tortues Ninja par Seth Rogen arrivera en 2023

Il y a quelque temps maintenant, l'homme très prolifique et à nombreuses casquettes Seth Rogen (Preacher , Invincible, The Interview, etc.) annonçait l'arrivée future d'une nouvelle version de Teenage Mutant Ninja Turtles (Les Tortues Ninja, chez nous). Aujourd'hui, le producteur a posté un petit teaser sur Twitter ainsi qu'une date de sortie : le 11 août 2023.

Chapeauté par Rogen et d'autres vétérans de la production (Evan Goldberg et James Weaver), le film sera réalisé par Jeff Rowe (Les Mitchell contre les machines) et écrit par Brendan O'Brien (Nos pires voisins 2).

Intégralement réalisé en CGI, le film devrait être la première production de Nickelodeon Animation Studios à sortir au cinéma. La volonté de Seth Rogen avec ce film est claire : s'attarder davantage sur le côté adolescent des 4 héros à carapace des comics, jusqu'ici assez oublié dans les précédentes adaptations.