The Terminator sera bientôt de retour... en anime sur Netflix

Netflix apprécie définitivement les adaptations en animes. Après Pacific Rim ou encore Dota 2, c'est une autre licence de référence qui va se voir adaptée en série animée : The Terminator. Produite par Netflix, Skydance et Production I.G, la série n'a dévoilé que très peu de détails pour le moment.

On sait juste que Mattson Tomlin (Projet Power et The Batman) sera à la barre du projet. Il se dit honoré d'avoir été retenu pour proposer une approche qui « brise les conventions, subvertit les attentes et a de vraies tripes ». Du côté de Netflix, John Derderian, vice-président Japon et animes, assure que cette série explorera l'univers de la saga de SF d'une manière encore jamais vue précédemment.