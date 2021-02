Un teaser pour Pacific Rim: The Black, une série animée à venir en mars sur Netflix

En 2013 sortait Pacific Rim, un film d'action et de science-fiction où s'affrontaient robots (pardon, des Jaeger) et kaiju, d'immenses créatures aliens surgies de failles interdimensionnelles. Si ce premier opus, chapeauté par Guillermo del Toro, rencontrera en majorité le succès, sa suite en 2018 par Steven S. DeKnight, Pacific Rim: Uprising, sera en revanche reçue plus tièdement.

Le 4 mars prochain, la licence va prendre un nouveau départ via Pacific Rim: The Black, une série animée Netflix. La temporalité du show n'est pas très claire, mais il y a des chances pour que son intrigue se déroule après celles des films.

En effet, il sera question de suivre deux jeunes frère et sœur qui vont utiliser des Jaeger abandonnés pour retrouver leurs parents et défendre l'Australie, envahie de kaiju.