Netflix dévoile un trailer pour Tribes of Europa, une série de SF post-apocalyptique allemande

Alors que Dark s'est terminée il y a peu, Netflix poursuit dans la science-fiction en provenance d'Allemagne avec Tribes of Europa. Une première vidéo a été dévoilée, ainsi qu'une date de diffusion de la première saison qui sera composée de 6 épisodes : le 19 février prochain.

Dans ce show produit par la même équipe qui a planché sur Dark, nous sommes en Europe en 2074 dans un contexte très clairement post-apocalyptique. Le continent est partagé entre plusieurs États tribaux en guerre, et trois frères et sœur, Kiano (Emilio Sakraya), Elja (David Ali Rashed) et Liv (Henriette Confurius), se retrouvent au milieu du conflit et tombent sur un vaisseau spatial échoué, dans lequel ils récupèrent un mystérieux cube.