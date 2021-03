Resident Evil: Welcome to Raccoon City est le nom officiel du film reboot attendu le 3 septembre

Le réalisateur Johannes Roberts a enfin dévoilé, au micro d'IGN, le nom officiel du film reboot de la franchise à succès de Capcom Resident Evil. Celui-ci devrait retracer les événements dépeints dans les jeux Resident Evil et Resident Evil 2, qui a fait l'objet d'un excellent remake en 2019.

Nous y retrouverons donc les lieux emblématiques de ces deux jeux, à savoir le Manoir Spencer et le Commissariat de Raccoon City. Reste encore à savoir comment seront articulées les histoires des deux jeux, se déroulant tout de même à deux mois d'intervalle.

Ce film reboot serait, selon son réalisateur, nettement différent de la série de films réalisée par Paul W. S. Anderson. Exit l'action effrénée et les explosions, Welcome to Raccoon City se voudrait plus terre-à-terre et respectueux des jeux originaux.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City est donc attendu en salles le 3 septembre. De son côté, la série Netflix Resident Evil Infinite Darkness se fait encore désirer, mais est attendue au cours de l'année.