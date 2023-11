Une borne de recharge à moins de 350 euros ? Lidl va vous faire aimer la voiture électrique !

Cette borne de recharge murale, baptisée Ultimate Speed, se décline en deux versions. Le premier modèle offre un courant d'entrée et de sortie de 16 ampères, pour une puissance de charge maximum de 11 kW. Il coûte 349 euros. Le second double ces spécifications pour atteindre 32 ampères de courant d'entrée et de sortie, et jusqu'à 22 kW de puissance de charge. Il est vendu à 499 euros.

Les deux bornes de recharge sont disponibles exclusivement sur le site web du distributeur. Inutile de se déplacer en magasin pour se procurer un appareil, donc. Pour rappel, Lidl s'est lancé dans le e-commerce chez nous en mai dernier.

Chaque borne embarque un écran LCD couleur de 3,3 pouces affichant les principales informations sur le processus de charge en cours : réglage de la puissance de charge, état de la charge, puissance de charge, temps de charge, compteur d'énergie, tension de charge et courant de charge.