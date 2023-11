PlayStation : Sony tire à son tour une croix sur X.com (ex-Twitter)

Ceux qui aiment poster des clips de leurs parties sur Playstation 4 et Playstation 5 sur X.com ne vont pas apprécier la nouvelle. En effet, Sony vient d'annoncer sur son site web qu'à « partir du 13 novembre 2023, l'intégration avec X (anciennement connu sous le nom de Twitter) ne fonctionnera plus sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4. »

Une mesure qui va fermer la porte dans les deux sens. Il sera ainsi non seulement impossible à partir de cette date de voir du contenu présent sur X.com à partir de sa console, mais aussi évidemment de « publier […] du contenu, des trophées et d'autres activités liées au jeu sur X directement à partir de la PS5/PS4 (ou de lier un compte X pour le faire). »