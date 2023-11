Tesla a mis en colère les dockers d'un pays européen, qui menacent de bloquer l'arrivée des véhicules

La situation découle du refus de Tesla de signer une convention collective avec le syndicat suédois IF Metall, qui représente les travailleurs des ateliers de réparation suédois de l'entreprise. Il faut comprendre que dans le pays, les conventions collectives règlent les relations entre employeurs et employés, couvrant des aspects tels que la rémunération, les avantages et les conditions de travail. IF Metall vise ici à garantir que les travailleurs de Tesla bénéficient des mêmes avantages que leurs homologues du secteur.