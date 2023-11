Même le PDG de Google ne comprend pas tout aux paramètres de confidentialité de son entreprise

Lorsqu'on parle de Google et de sa conception du traitement des données personnelles, on sait que le sujet est sensible. L'an dernier, l'entreprise avait pourtant annoncé une approche plus transparente et sécurisée sur ce sujet. Récemment, une information issue du recours collectif qui oppose le ministre canadien du patrimoine Pablo Rodriguez à Google s'avère réellement troublante. Sundar Pichai le P.-D.G. de Google lui-même, admet qu'il nage aussi en eaux troubles lorsqu'il est question des fonctionnalités offertes aux utilisateurs par l'entreprise pour contrôler leurs paramètres de confidentialité.