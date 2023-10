Fnac-Darty ne veut plus racheter Cdiscount, qui continue sa chute

Cdiscount, le « Amazon à la française », pourrait-il bénéficier de l'aide d'une entreprise nationale dans la personne de Fnac-Darty ? Eh bien non, si l'on en croit les informations de BFM TV. « Cdiscount souffre énormément et Fnac Darty n’a plus d’intérêt à se marier avec eux » explique ainsi l'une de leurs sources.

Il faut dire que le tableau de l'entreprise dressée par cette même personne s'apparente à un champ de ruine. « Ils n’ont plus de stocks, plus de vente et cela ne fait plus de sens industriel à nous rapprocher » indique-t-elle. Pas de quoi en effet donner envie de lancer une opération d'acquisition.